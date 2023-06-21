Apple'ın elma logosu üzerindeki fikri mülkiyet hakları endişe yaratıyor - Son Dakika
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Apple'ın elma logosu üzerindeki fikri mülkiyet hakları endişe yaratıyor

21.06.2023 10:23

İsviçre'deki meyve üreticisi Fruit Union Suisse, Apple'ın elma logosu üzerindeki fikri mülkiyet haklarına ilişkin yasal teklifinin başarılı olması durumunda logosunu değiştirmek zorunda kalabilir. Fruit Union Suisse direktörü Jimmy Mariethoz, Apple'ın gerçek bir elmanın haklarına sahip olmak yerine ısırılan elmalarını korumaya çalıştığını belirterek endişelerini dile getirdi.

Apple'ın, elma logoları üzerinde fikri mülkiyet hakları elde etmeye çalışması, İsviçre'deki bir meyve üreticisi olan Fruit Union Suisse'yi endişelendiriyor.

111 YILLIK LOGO DEĞİŞEBİLİR

Ülkedeki meyve çiftçilerinin çıkarlarını destekleyen 111 yıllık bir kuruluş olan Fruit Union Suisse, ABD'li teknoloji devi yasal teklifinde başarılı olursa logosunu değiştirmek zorunda kalabilir.

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REVİZE EDİLMİŞTİ

Derneğin logosu, kuruluşun yüzüncü yılını kutlamak için 2011 yılında biraz revize edilmişti. Logo, üzerinde beyaz bir haç bulunan kırmızı bir elma içeriyor.

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"ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Fruit Union Suisse direktörü Jimmy Mariethoz Wired'a yaptığı açıklamada "Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz çünkü ısırılan elma logosunu korumaya çalışmıyorlar. Buradaki amaçları gerçekten gerçek bir elma görüntüsünün haklarına sahip olmak, ki bu bizim için gerçekten neredeyse evrensel bir şey. Herkesin ücretsiz kullanması gereken bir şey." dedi.

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İsviçre, Apple, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Apple'ın elma logosu üzerindeki fikri mülkiyet hakları endişe yaratıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apple'ın elma logosu üzerindeki fikri mülkiyet hakları endişe yaratıyor - Son Dakika
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