Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı

22.09.2022 17:34

Suudi Arabistan'da neredeyse 2 yaşındaki bir çocuk büyüklüğünde bir bebek doğdu. Annesinin hastalığından kaynaklı olarak fazla geliştiği belirtilen bebek, ulusal ve uluslararası basının dikkatini çekti.

Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği iddia edilen bir bebek, sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerin daha önceden olduğu iddiası da ortaya atılsa da bebek hakkındaki bilgiler hayli ilginç olarak değerlendirildi.

TÜM KAMERALAR AKIN ETTİ

Dünyanın en iri bebeğinin doğacağını duyan ulusal ve uluslararası çaptaki gazeteciler, adeta hastaneye akın etti. Gazeteciler, bebeği görüntüleyebilmek için birbiriyle yarışa girdi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK GİBİ

Bebeğin kilosu ve boyunun neredeyse 2 yaşındaki bir çocuğa eşit olduğu bilgisi ise herkesi hayretler içinde bıraktı.

TIPTA DA YERİ VAR

Bebekle ilgili durum, tıp literatüründe şu ifadelerle kendisine yer buluyor: "Fetal makrozomi (iri bebek), genetik faktörlerin yanı sıra annenin obezitesi veya diyabeti gibi koşullardan kaynaklanabilir. Nadiren, bebeğin büyümesini hızlandıran tıbbi bir durumu olabilir. Bazı durumlarda, ortalama doğum ağırlığından daha büyük olan nedenler açıklanmamıştır. Bu durumlarda bebek sezeryan doğum İle dünyaya getirtilip nedenleri araştırılır."

İşte o bebek:

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Suudi Arabistan, Bebek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı - Son Dakika


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