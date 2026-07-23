Orta Doğu diken üstünde: İran, meşru hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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Orta Doğu diken üstünde: İran, meşru hedeflerini açıkladı

Orta Doğu diken üstünde: İran, meşru hedeflerini açıkladı
23.07.2026 08:53  Güncelleme: 08:54
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin olası saldırılarına katkıda bulunan tarafların meşru hedefler olarak kabul edileceğini ve İran'ın güçlü bir yanıt vereceğini açıkladı.

Orta Doğu'daki savaş ve çatışma, tüm yıkımıyla devam ediyor. Bölgede tansiyon düşmezken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den yeni bir açıklama geldi. Arakçi, ABD'nin olası saldırılarında katkısı bulunan tarafların meşru hedefler olarak kabul edileceğini bildirdi.

"GÖZE GÖZ, DİŞE DİŞ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş. İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak" ifadelerini kullandı.

"KATKIDA BULUNANLAR..."

Arakçi, ABD'nin olası saldırılarına ilişkin ise "Böyle bir saldırganlığa katkıda bulunanlar, desteğin türü ne olursa olsun, meşru hedefler olarak kabul edilecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Orta Doğu diken üstünde: İran, meşru hedeflerini açıkladı - Son Dakika

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