Orta Doğu diken üstünde: İran, meşru hedeflerini açıkladı

Orta Doğu'daki savaş ve çatışma, tüm yıkımıyla devam ediyor. Bölgede tansiyon düşmezken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den yeni bir açıklama geldi. Arakçi, ABD'nin olası saldırılarında katkısı bulunan tarafların meşru hedefler olarak kabul edileceğini bildirdi.

"GÖZE GÖZ, DİŞE DİŞ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş. İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak" ifadelerini kullandı.

"KATKIDA BULUNANLAR..."

Arakçi, ABD'nin olası saldırılarına ilişkin ise "Böyle bir saldırganlığa katkıda bulunanlar, desteğin türü ne olursa olsun, meşru hedefler olarak kabul edilecek" açıklamasında bulundu.