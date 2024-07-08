Arkeologlardan önemli keşif! Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular

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Antik şehir Heraclea Sintica'da çalışmalar yürüten arkeologlar, Antik Roma döneminden kalma bir kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldu.

Makedonya Kralı II. Filip tarafından MÖ 356 ila MÖ 339'da kurulan Heraclea Sintica'nın MS 4. yüzyıl sonlarındaki bir depremle yıkıldığını tespit eden bilim insanları, doğal afetin ardından hızla çöküşe geçen antik şehrin MS 500 civarında tamamen terk edildiğini ifade ediyor.

Heraclea Sintica'da kazıları yürüten ekipler Antik Yunan tanrılarından Hermes'in tasvir edildiği düşünülen bir heykele rastladı. Yaklaşık 2 metre boyundaki heykelin depremin ardından kanalizasyona yerleştirilerek toprakla kaplanması sayesinde çok iyi korunduğu düşünülüyor.

Arkeologlardan Lyudmil Vagalinski, "Başı korunmuş, çok iyi durumda. Ellerinde birkaç kırık var" heykelin, Antik Yunanlılara ait bir eserin Romalılar tarafından yapılan bir kopyası olduğunu ekliyor.