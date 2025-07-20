Astronomer CEO'su Sarılma Skandalıyla İstifa Etti - Son Dakika
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BBC

Astronomer CEO'su Sarılma Skandalıyla İstifa Etti

Astronomer CEO\'su Sarılma Skandalıyla İstifa Etti
20.07.2025 12:04
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Coldplay konserinde görüntülenen CEO Andy Byron, evli HR müdürüyle sarıldıktan sonra istifa etti.

ABD'li teknoloji şirketi Astronomer'ın CEO'su Andy Byron, Coldplay konserinde şirketin insan kaynakları müdürü olan Kristin Cabot'la sarılırken dev ekranda görüntülenmesinin ardından istifa etti. ABD medyası, Byron ve Cabot'nun başkalarıyla evli olduklarını ortaya çıkarttı.

Astronomer şirketi tarafından yapılan açıklamada, Andy Byron'ın istifa ettiği ve yönetim kurulunun da istifasını kabul ettiği belirtildi.

Tüm dünyada viral olan videoda, Massachusetts eyaletindeki Foxborough kentinde verilen konserde sarılan çift görüntülendiklerini anlayınca aniden kameradan saklanıyor.

Olayın hemen ardından ABD medyası ikilinin, Astronomer'ın başka biriyle evli CEO'su Byron ve yine başka biriyle evli olan şirketin insan kaynakları sorumlusu Cabot olduğunu ortaya çıkardı.

BBC, videodaki kişilerin kimliklerini bağımsız olarak doğrulayamadı.

Şirketten Cumartesi günü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce de belirttiğimiz gibi Astronomer, kuruluşumuzdan bu yana bize rehberlik eden değerlere ve kültüre bağlıdır.

"Liderlerimizin hem davranış hem de hesap verebilirlik konusunda standartları korumaları bekleniyor ve son zamanlarda bu standart karşılanmadı."

New York merkezli firma, yönetim kurulunun bir sonraki lideri aramaya başlayacağını ve geçici bir CEO'nun görevi devralacağını söyledi.

16 Temmuz Çarşamba gecesi verilen konserde müzik eşliğinde sarılan ve dans eden çiftin hızla saklanmaya çalıştığı görüntü milyonlarca kez izlendi.

Çiftin eğildiğini gören Coldplay solisti Chris Martin, kalabalığa, "Ya yasak ilişkileri var ya da çok utangaçlar" dedi.

Astronomer, videonun viral olmasının ardından ilişkiye ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu ve CEO'yu görevden uzaklaştırdı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Astronomer CEO'su Sarılma Skandalıyla İstifa Etti - Son Dakika

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