Augsburg'da tren istasyonunda patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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Augsburg'da tren istasyonunda patlama: 2 yaralı

Augsburg\'da tren istasyonunda patlama: 2 yaralı
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Almanya'nın Augsburg kentindeki tren istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Polis istasyon binası ve bir peronu kapatırken, diğer hatta sınırlı seferler yapılıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

lmanya'nın Augsburg kentindeki bir tren istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

TREN İSTASYONUNDA PATLAMA

Almanya'nın güneyindeki Augsburg kentinde bulunan bir tren istasyonunda patlama meydana geldi. Alman polisi, patlama sonucu en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSTASYON BİNASI VE BİR PERON KAPATILDI

Yetkililer, patlamanın ardından istasyon binasının ve peronlardan birinin kapatıldığını bildirdi. Diğer hatta ise tren seferlerinin sınırlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Augsburg'da tren istasyonunda patlama: 2 yaralı - Son Dakika

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