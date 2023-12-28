 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avrupa Birliği'nin kurucu babası Jacques Delors hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Birliği'nin kurucu babası Jacques Delors hayatını kaybetti

Avrupa Birliği'nin kurucu babası olarak kabul edilen eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors, 98 yaşında hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB yetkilileri başsağlığı mesajları paylaştı.

Avrupa Birliği\'nin kurucu babası Jacques Delors hayatını kaybetti
28.12.2023 - 13:26,  Güncelleme: 13:37
Abone Ol

Avrupa Birliği'nin (AB) kurucu babası olarak kabul edilen eski Avrupa Komisyonu Başkanı ve eski Fransa Bakanı Jacques Delors, 98 yaşında Paris'teki evinde hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Delors için başsağlığı mesajında 'Fransız kaderinin devlet adamı ve Avrupa'mızın tükenmez ustası' ifadelerini kullandı.

AB ve Fransa tarihi için önemli bir siyasetçi olan Delors için Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB yetkilileri başsağlığı mesajları paylaştı. Macron mesajında, "Jacques Delors Fransız kaderinin devlet adamı, Avrupa'mızın tükenmez ustası ve insani adalet savaşçısıydı. Onun bağlılığı, idealleri ve dürüstlüğü bize her zaman ilham verecektir. Çalışmalarını ve anısını selamlıyor ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum" ifadelerine yer verdi.

AB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Delors'u ansına AB binasında bayrakların yarıya indirildiğini belirterek, "Jacques Delors, Avrupa'mızı daha güçlü kılan bir vizyonerdi. Birleşik ve dinamik bir Avrupa Birliği, onun hayatının eseriydi. Ben dahil olmak üzere tüm Avrupalı nesilleri şekillendirmiştir. Avrupa'mızı sürekli yenileyerek onun mirasını onurlandıralım

'1989'da 'Tarih hızlandığına göre Avrupa da hızlanmalıdır' demişti. Onun sözlerini hatırlayalım ve tarihin çalkantıları karşısında Avrupa'mızı güçlendirmek için harekete geçelim" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise Delors ile ilgili, "Jacques Delors, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun hümanist değerlere dayanan ve tek bir pazar ve tek bir para birimi olan Euro ile desteklenen gerçek bir birliğe doğru dönüşümüne öncülük etti. Son günlerine kadar bunun tutkulu ve somut bir savunucusu oldu. Büyük bir Fransız ve büyük bir Avrupalı olarak Avrupa'mızın kurucularından biri olarak tarihe geçti. Bugün ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Fransa, Paris, Avrupa Birliği, Ölüm, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Birliği'nin kurucu babası Jacques Delors hayatını kaybetti - Son Dakika


13:49
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38
12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04
Müstehcen içerikli parti düzenleyen 'Fergio House' hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:32
Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor

Son Dakika
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38 12 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili MSB'den açıklama: Yaralı komutanımız çatışmaya devam etti
13:04 Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:39 Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:32 Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 14:08:56. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Birliği'nin kurucu babası Jacques Delors hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement