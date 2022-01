Avrupa'da günlük vaka sayısında artış: Bir günde 900 binden fazla vaka

Orta Avrupa'da 5 ülkede toplam tespit edilen vaka sayısı 900 bini geçti. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Covid-19'dan en fazla can kaybı Almanya'da oldu.

Avrupa'da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da vaka sayılarında ve can kayıplarında kritik yükselişler görüldü. Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 368 bin 149 vaka tespit edilirken, 341 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da bir günde 220 bin 532 kişide Covid-19 tespit edildi ve 294 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de vaka sayısı 120 bin 821 olarak açıklanırken, can kaybı 379'a ulaştı. Almanya'da vaka sayısı 61 bin 205 olarak açıklandı ve can kaybı 387 olarak kaydedildi. Son olarak İspanya'da 134 bin 942 vaka tespit edilirken, 247 kişi hayatını kaybetti.

BEŞ ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 905 BİNİ GEÇTİİngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 905 bin 649 olarak kaydedildi. Son iki haftalık veriler göz önüne alındığında, can kaybındaki yükseliş dikkat çekti. Bu ülkelerde günlük can kaybı 11 Ocak itibarıyla 1648 olarak kaydedildi.İKİ AYDA AVRUPA NÜFUSUNUN YARISI COVID'E YAKALANABİLİR

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, dün düzenlediği basın toplantısında Avrupa'da Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kluge, "Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), bu hızla giderse önümüzdeki 6-8 hafta içinde Avrupa nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının Omicron ile enfekte olacağını tahmin ediyor. Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeden 50'si Omicron vakaları bildirdi. Batı Avrupa'da hızla baskın virüs haline geliyor ve şimdi Balkanlar'da yayılıyor" ifadelerini kullanmıştı.