Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

08.03.2026 17:39
İngiltere'de doğalgaz depolarındaki enerji miktarı hızla azalırken, yeni veriler ülkede yalnızca yaklaşık iki günlük gaz stoku kaldığını ortaya koydu.

İngiltere'de doğalgaz rezervleri kritik seviyelere geriledi. Gaz iletim operatörü National Gas tarafından yayımlanan verilere göre ülkedeki gaz depolarında bulunan enerji miktarı geçen yıl 18 bin GWh seviyesindeyken, bu rakamın 6700 GWh'ye kadar düştüğü bildirildi.

Uzmanlar, mevcut stokların ülkenin doğalgaz talebini yaklaşık 1,5 ila 2 gün karşılayabileceğine dikkat çekti. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolarındaki doluluk oranlarının da benzer şekilde sınırlı seviyelerde olduğu ifade edildi.

İNGİLTERE'DE GAZ FİYATLARI AVRUPA'YI GEÇTİ

Depolama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle İngiltere enerji ihtiyacının önemli bölümünü dışarıdan temin ediyor. Ülke, doğalgazın büyük kısmını ABD'den gelen LNG tankerleri ve Norveç'ten boru hattıyla sağlanan gaz ile karşılıyor.

Emtia veri şirketi Argus Media'da gaz fiyatlandırma sorumlusu Natasha Fielding, İngiltere'deki doğalgaz fiyatlarının Avrupa'daki birçok ülkenin üzerine çıktığını söyledi. Fielding'e göre İngiltere'deki fiyatlar, Avrupa'nın referans merkezi kabul edilen Hollanda gaz piyasasını da geride bıraktı. Bu durumun mayıs ayı sonuna kadar sürebileceği değerlendiriliyor.

HÜKÜMETE YENİ DEPOLAMA TESİSİ ÇAĞRISI

İngiltere geçmişte yaklaşık 12 günlük doğalgaz depolama kapasitesine sahipken, son yıllarda bazı tesislerin kapatılmasıyla bu kapasite önemli ölçüde azaldı. National Gas verilerine göre mevcut depolama kapasitesi eski seviyelerin yüzde 18'i civarında bulunuyor.

National Gas CEO'su Jon Butterworth, Enerji Bakanı Ed Miliband'e gönderdiği raporda sistemin güvenli şekilde işlemesi için üç yeni gaz depolama tesisi kurulması veya altı büyük LNG işleme gemisinin devreye alınması gerektiğini bildirdi.

ORTA DOĞU GERİLİMİ ENERJİ PİYASALARINI ETKİLİYOR

Öte yandan enerji piyasaları, Orta Doğu'daki gerilimden de etkileniyor. Yatırım bankası Goldman Sachs, bölgede yaşanan enerji arzı şokunun büyüklüğünün Rusya'nın 2022'deki üretim düşüşünden 17 kat daha büyük olabileceğini belirtti.

Banka analistleri, mevcut durumun sürmesi halinde petrol fiyatlarının önümüzdeki hafta 100 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

