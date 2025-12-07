Avustralya'da 50'den fazla orman yangını çıktı, onbinlerce kişi tahliye ediliyor - Son Dakika
Dünya

Avustralya'da 50'den fazla orman yangını çıktı, onbinlerce kişi tahliye ediliyor

07.12.2025 23:13
Haber Videosu

Avustralya'nın güneydoğusunda etkili olan aşırı sıcaklık ve kuraklık, son günlerde 50'den fazla orman yangınına yol açtı. Özellikle New South Wales (NSW) eyaletinde hızla yayılan yangınlar nedeniyle onbinlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı.

Avustralya'nın güneydoğusu adeta alevlerle kuşatıldı. 50'den fazla noktada aynı anda çıkan orman yangınları, eyalet genelinde büyük bir krize yol açarken onbinlerce kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Yetkililer, rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen yangınlarla mücadelenin "en zorlu dönemine" girildiğini açıkladı.

DERHAL TERK EDİN ÇAĞRISI

Eyalet Acil Durum Kurumu, kıyı kesimleri başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde "derhal terk edin" çağrısında bulundu. Yangınların merkezinde bulunan Koolewong ve Bulahdelah bölgelerinde toplam en az 16 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yetkililer, can kaybı yaşanmadığını ancak önemli maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

RÜZGARLI HAVA MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yangınlara 1.500'den fazla itfaiyeci ve 300'ün üzerinde araçla müdahale ediliyor. Havanın rüzgârlı olması, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşma riskini artırıyor. Çok sayıda helikopter ve uçak da söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

YÜKSEK SICAKLIK YANGIN TEHDİDİNİ ARTIRIYOR

Hükümet, yangın bölgelerinde afet yardım programını devreye alırken, vatandaşlara uyarıları yakından takip etmeleri ve tahliye talimatlarına uymaları çağrısında bulundu. Yetkililer, yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesi nedeniyle yangın tehdidinin devam ettiğini belirtti.

