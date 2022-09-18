Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti

18.09.2022 12:05
Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti

Avustralya'da suç şebekesi Alameddine grubunun üst düzey isimlerinden Murat Galasi, polis tarafından ödül konulduktan sonra kaçtığı Türkiye'de öldü. Bir spor salonunda antrenman yaptığı esnada kalp krizi geçirip öldüğü açıklanan Galasi, Aralık 2021'de Sydney'de bir suikasttan kurtulmuştu.

Avustralya'da başına ödül konduktan sonra Türkiye'ye kaçan ülkenin en ünlü suç şebekelerinden Alameddine grubunun üst düzey ismi Murat Galasi'nin burada öldüğü açıklandı.

POLİS BAŞINA ÖDÜL KOYMUŞTU

Avustralya ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, suç örgütünün üst düzey isimlerinden Galasi, ülkede polis tarafından en çok aranan isimlerden biriydi. Öyle ki Avustralya polisi Galasi'nin başına ödül koymuştu.

SUİKASTTAN KURTULMUŞTU

33 yaşındaki Galasi'nin İstanbul'da bir spor salonunda öldüğü açıklandı. Galasi'nin antrenman sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Çete liderinin Aralık 2021'de Sydney'de bir suikasttan kurtulduğu da aktarıldı.

EN ÇOK ARANAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Galasi'nin başına ödül konulduktan hemen sonra yaklaşık 2 hafta önce ülkeden kaçtığı aktarıldı. İngiliz Telegraph gazetesi, Galasi'nin Lübnan'dan Türkiye'ye geçtiğini yazdı. Galasi, NSW Polisi tarafından 2021'de en çok aranan isimler arasına alındı. Galasi'den Alameddine suç şebekesinin kıdemli bir üyesi olarak bahsedildi.

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SON DAKİKA: Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti - Son Dakika
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