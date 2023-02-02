Bir dönem resmen sona eriyor! Kral Charles Avustralya'nın yeni 5 dolarlık banknotunda yer almayacak

Avustralya Merkez Bankası (RBA) yaptığı açıklamada, tasarımın Kraliçe II. Elizabeth'in portresinin yerini alacağını belirterek, kararın Avustralya hükümetiyle görüştükten sonra alındığını da sözlerine ekledi. Banka, çıkarılması birkaç yıl sürebilecek olan 5 dolarlık banknotun tasarımında yerel halkların da yer alacağını sözlerine ekledi.

NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 3,2'SİNİ OLUŞTURUYOR

"İlk Avustralyalılar", kıtayı 65.000 yıldan fazla bir süredir ev edinmiş, dünyanın en eski sürekli kültürünün torunları olan çoğunlukla Aborjinli ve Torres Boğazı Adalılarından oluşmaktadır. Bu topluluk, 25 milyon nüfusa sahip ülkenin yaklaşık %3,2'sini oluşturmaktadır.

MEVCUT BANKNOT DOLAŞIMDA KALACAK

Bunun yanında, Merkez Bankasına göre mevcut 5 dolarlık banknot dolaşıma devam edecek ve yeni banknotun piyasaya sürülmesinden sonra bile yasal ödeme aracı olarak kalacak.