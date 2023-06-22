Avustralya, Twitter'a nefret söylemleri için ceza kesileceğini açıkladı - Son Dakika
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Avustralya, Twitter'a nefret söylemleri için ceza kesileceğini açıkladı

22.06.2023 17:38

Avustralya, Twitter'da artan 'nefret söylemlerine' 28 günde müdahale edilmezse platforma ceza kesileceğini açıkladı. E-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, Twitter'a platformdaki nefret söylemlerine ilişkin bir tebligat gönderildiğini açıkladı. Twitter'ın, Avustralya'da bildirilen her 3 çevrim içi nefret söyleminin birinden sorumlu olduğunu belirten Grant, platformun bu konuda önlem alarak kullanıcılarını koruması gerektiğine işaret etti. Grant, Elon Musk'ın 2022'de platformu satın almasından sonra nefret söylemleriyle ilgili daha fazla şikayet aldıklarını kaydetti. Birleşmiş Milletler'den (BM) ocakta yapılan yazılı açıklamada, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra Twitter'da 'ırkçı terminoloji kullanımı'nın artması kınanmıştı.

Avustralya, Twitter'da artan "nefret söylemlerine" 28 günde müdahale edilmezse platforma ceza kesileceğini açıkladı.

TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

ABC News'in haberine göre, E-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, Twitter'a platformdaki nefret söylemlerine ilişkin bir tebligat gönderildiğini açıkladı. Grant, nefret söylemleriyle ilgili 28 günde önlem almaması halinde Twitter'ın, geciken her gün için 700 bin Avustralya doları cezaya çarptırılacağını söyledi.

KULLANICILAR KORUNMALI

Twitter'ın, Avustralya'da bildirilen her 3 çevrim içi nefret söyleminin birinden sorumlu olduğunu belirten Grant, platformun bu konuda önlem alarak kullanıcılarını koruması gerektiğine işaret etti. Grant, Elon Musk'ın 2022'de platformu satın almasından sonra nefret söylemleriyle ilgili daha fazla şikayet aldıklarını kaydetti.

BM DE AYNI KONUYA DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

Birleşmiş Milletler'den (BM) ocakta yapılan yazılı açıklamada, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra Twitter'da "ırkçı terminoloji kullanımı"nın artması kınanmıştı. Açıklamada, bu platformda Afrika kökenlilere karşı kullanılan nefret ifadeleri karşısında "daha derin sosyal medya hesap verebilirliğine" ihtiyaç olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Avustralya, Elon Musk, Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya, Twitter'a nefret söylemleri için ceza kesileceğini açıkladı - Son Dakika


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