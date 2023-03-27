Yanında bulunan obje yüzünden sorguya alındı! O günden sonra hukuk öğrencisinin hayatı karardı

Sarah Button isimli hukuk öğrencisi kısa süre önce internette cinsel içerikli görüntüler satarak para kazanmaya başladı. Sarah'ın öğrenci olduğu hukuk fakültesinin yetkilileri, Sarah'ın cinsel içerikli görüntülerini görünce okuldan attı.
Okuduğu üniversitenin ismini açıklamayan Sarah, okulun bu şekilde davranarak kendisine büyük haksızlık yaptığını söyledi.
Ailesinde üniversiteye giden tek kişi olan Sarah, okuldan atıldıktan sonra ailesi ve çevresinden büyük tepki gördü. Sarah, şu an okula geri döneceği günleri dört gözle bekliyor.
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