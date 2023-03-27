Yanında bulunan obje yüzünden sorguya alındı! O günden sonra hukuk öğrencisinin hayatı karardı - Son Dakika
Üye Girişi

Yanında bulunan obje yüzünden sorguya alındı! O günden sonra hukuk öğrencisinin hayatı karardı

27.03.2023 10:10

Avustralyalı model ve hukuk öğrencisi Sarah Button, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki havaalanında, ölen erkek arkadaşının külleri ile doldurulmuş cinsel ilişki objesiyle yakalandığı için gündeme gelmişti. Button bu kez de okuduğu fakülteden kovuldu.

Sarah Button isimli hukuk öğrencisi kısa süre önce internette cinsel içerikli görüntüler satarak para kazanmaya başladı. Sarah'ın öğrenci olduğu hukuk fakültesinin yetkilileri, Sarah'ın cinsel içerikli görüntülerini görünce okuldan attı.

KENDİSİNE HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Okuduğu üniversitenin ismini açıklamayan Sarah, okulun bu şekilde davranarak kendisine büyük haksızlık yaptığını söyledi.

ÇEVRESİNDEN BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Ailesinde üniversiteye giden tek kişi olan Sarah, okuldan atıldıktan sonra ailesi ve çevresinden büyük tepki gördü. Sarah, şu an okula geri döneceği günleri dört gözle bekliyor.

YORUMLAR
500
Avustralya'da 'kanguru itlafı' tartışmaları büyüyor Avustralya'da 'kanguru itlafı' tartışmaları büyüyor Avustralya'da 'kanguru itlafı' tartışmaları büyüyor Avustralya'da 'kanguru itlafı' tartışmaları büyüyor

Avustralya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yanında bulunan obje yüzünden sorguya alındı! O günden sonra hukuk öğrencisinin hayatı karardı - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Survivor 2023'ün birleşme partisi yapıldı, yarışmacılar şarkı söylerken kendinden geçti
10:01 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un Hırvatistan maçından sonra görevi bırakacağı iddia edildi
09:51 Yanında bulunan obje yüzünden sorguya alındı! O günden sonra hukuk öğrencisinin hayatı karardı
09:45 Havaalanında yanındaki objeden dolayı sorguya alındı! Hukuk öğrencisinin hayatı o günden sonra alt üst oldu
09:41 Yer: Adana! Başıboş köpekler bir yılda 30 koyunu parçaladı, çobanlar isyan etti
09:45 Hande Erçel ile Hakan Sabancı balığa çıktı! Güzel oyuncunun paylaşımı büyük beğeni aldı
09:39 Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile balığa çıktı, paylaşımına beğeni yağıyor
09:32 Usta oyuncu Köksal Engür'ün ölümü sanat camiasını yasa boğdu
09:35 Lig tarihinde bir ilk yaşandı! İngiliz devi Chealsea, statta iftar yemeği verdi
09:29 Lig tarihinde bir ilk! Dünya devi Chelsea, stadında iftar programı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 10:43:03. #1.11#
SON DAKİKA: Yanında bulunan obje yüzünden sorguya alındı! O günden sonra hukuk öğrencisinin hayatı karardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement