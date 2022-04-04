Ayda binlerce euro kazanıyor! Hiçbir şey yapmayarak para kazanmanın sırrını buldu - Son Dakika

Dünya genelinde ekonomi kavramı değiştikçe yeni meslekler de türemeye devam ediyor. Japonya'da yaşayan Shoji Morimoto isimli adamın mesleği ise duyanlarda büyük şaşkınlık yarattı.

TEK KOŞULU "HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK"

Euronews'in derlediği habere göre, Morimoto 2018 yılında Twitter hesabından verdiği ilanlarla eşlik edilmek isteyenlere "hiçbir şey yapmamak" koşuluyla kendini kiralamaya başladı. İşinin temel prensibi, yalnızca vaktini müşterileriyle geçirerek para kazanmaya dayalı. Çocukluğundan beri ailesinin hiçbir şey yapmamasından yakındığını söyleyen Morimoto, bu özelliğini iş hayatında kullanmaya başladı.

"YALNIZCA KISA KONUŞMALARA YANIT VERİYORUM"

CBS News'e verdiği röportajda Morimoto aslında ne iş yaptığını şöyle açıklıyor: "Kendimi hiçbir şey yapmamak üzere kiralıyorum, bu herhangi bir özel çaba göstermediğim anlamına geliyor. Herhangi bir konuşma başlatmıyorum mesela, yalnızca kısa konuşmalara yanıt veriyorum, bu kadar." 4 yıldır değişik teklifler de aldığını belirten Morimoto, bazılarının kendisinden arkadaş olmak, ziyaretlerde bulunmak, çıplak poz vermek gibi taleplerde bulunduğunu ancak bunları kibarca reddettiğini söylüyor.

GÖRÜŞME BAŞINA 75 EURO ALIYOR

Morimoto'nun bu iş modeli kendisine göre bir başarıya ulaşmış durumda. Sosyal medya hesaplarında 250 binden fazla takipçiye ulaşan Morimoto, medyanın da ilgi duyduğu bir figür haline geldi. Son günlerde Washington Post gazetesinin hakkında röportaj hazırladığı Morimoto'nun son işlerinden biri, örneğin, bir alışveriş merkezinde yemek yiyen bir öğrenciye eşlik etmek oldu. Yemek esnasında konuşmuyor, müşterisine bakmıyor bile. Bunun karşılığında müşterisi yol ve yemek masrafını karşılıyor ve 75 euro kadar bir ücret ödüyor.

YALNIZLIK BAKANLIĞI KURULDU

Japonya'da yalnızlık son yılların önemli toplumsal sorunlarından biri haline geldi. Hükümet artan intihar olaylarıyla baş etmek üzere Yalnızlık Bakanlığı kuruldu.