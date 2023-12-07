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Azerbaycan 5,6 ile sallandı

Hazar Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Azerbaycan'da paniğe neden oldu.

07.12.2023 - 07:49,  Güncelleme: 08:07
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Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi verilerine göre sabah saatlerinde ülkede 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ HAZAR DENİZİ

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi. Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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