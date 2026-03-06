Azerbaycan\'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta geçtiğimiz gün Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları ile saldırı düzenlenmesinin ardından İran ile Azerbaycan arasında gerginlik yükseldi.

Saldırının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Nahçıvan'a İran'dan İHA saldırıları düzenlendi. Cevap hakkımız saklıdır" açıklamasını yaptı. İran Genelkurmay Başkanlığı ise İHA saldırısının arkasında İsrail'in olduğu ve saldırıyla İran'ın suçlanmak istediğini kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istedi.

AZERBAYCAN'DA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Artan gerilimin ardından Azerbaycan'da saldırı hazırlığındaki İran Devrim Muhafızlarına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı.