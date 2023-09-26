Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde gerçekleşen patlamada can kaybı 125'e çıktı - Son Dakika

Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde gerçekleşen patlamada can kaybı 125'e çıktı

Son Güncelleme: 26.09.2023 22:45

Azerbaycan'ın Hankendi kentinde dün meydana gelen yakıt deposu patlamasında can kaybı 125'e yükseldi.

Azerbaycan'ın Hankendi kentinde dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 125'e yükseldi.

CAN KAYBI 20'DEN 125'E ÇIKTI

Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Ermenistan Sağlık Bakanı Anait Avanesyan yaptığı açıklamada, patlamadaki can kaybının 20'den 125'e yükseldiğini bildirdi.

Azerbaycan'ın Hankendi kentindeki patlamada can kaybı 125'e yükseldi

290'DAN FAZLA YARALI VAR

Patlamada hayatını kaybeden 125 kişinin naaşlarının Ermenistan'a getirildiğini belirten Avanesyan, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığını söyledi. Dün Hankendi'deki patlamada ilk belirlemelere göre 290 kişinin yaralandığı açıklanmış, yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtilmişti.

Azerbaycan'ın Hankendi kentindeki patlamada can kaybı 125'e yükseldi

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, patlamanın meydana geldiği Hankendi-Askeran yolu yakınlarındaki yakıt deposunda çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde gerçekleşen patlamada can kaybı 125'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde gerçekleşen patlamada can kaybı 125'e çıktı - Son Dakika
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