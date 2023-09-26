Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde gerçekleşen patlamada can kaybı 125'e çıktı

Azerbaycan'ın Hankendi kentinde dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 125'e yükseldi.

CAN KAYBI 20'DEN 125'E ÇIKTI

Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Ermenistan Sağlık Bakanı Anait Avanesyan yaptığı açıklamada, patlamadaki can kaybının 20'den 125'e yükseldiğini bildirdi.

290'DAN FAZLA YARALI VAR

Patlamada hayatını kaybeden 125 kişinin naaşlarının Ermenistan'a getirildiğini belirten Avanesyan, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığını söyledi. Dün Hankendi'deki patlamada ilk belirlemelere göre 290 kişinin yaralandığı açıklanmış, yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtilmişti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, patlamanın meydana geldiği Hankendi-Askeran yolu yakınlarındaki yakıt deposunda çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğü bildirildi.