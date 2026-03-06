Azerbaycan, İran\'daki Diplomatlarını Geri Çekti

AZERBAYCAN, İran'daki diplomatlarını güvenlik gerekçesiyle geri çektiğini açıkladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Tahran'daki büyükelçilik ve Tebriz'deki başkonsolosluk çalışanlarının tahliye edildiğini bildirdi. Bayramov, bu adımın personelin güvenliğini sağlamak amacıyla atıldığını belirtti.
