Azerbaycan, sözde Ermeni yönetiminin eski dışişleri bakanını yakaladı - Son Dakika

Azerbaycan, sözde Ermeni yönetiminin eski dışişleri bakanını yakaladı

Azerbaycan, sözde Ermeni yönetiminin eski dışişleri bakanını yakaladı
Son Güncelleme: 30.09.2023 15:37

Azerbaycan Başsavcılığı, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski dışişleri bakanı Davit Babayan'ın yakalandığını duyurdu. Babayan, 2013-2023 yılları arasında sözde Ermeni yönetiminde çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2. Karabağ Savaşı döneminde Gence şehrine yapılan balistik füze saldırısıyla bağlantısı olduğu tespit edilmiştir.

Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski dışişleri bakanı olan ve mahkemenin hakkında gıyabi tutuklama kararı verdiği Davit Babayan'ın yakalandığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2013 ile 2023 arasında sözde Ermeni yönetiminde cumhurbaşkanlığı sekreter yardımcısı, dışişlerinden sorumlu cumhurbaşkanı müşaviri ve dışişleri bakanı görevlerinde bulunan Babayan'ın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Babayan'ın sözde Ermeni yönetiminin diğer yöneticileri gibi 2. Karabağ Savaşı döneminde Gence şehrine balistik füze saldırısı ile bağlantısı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Azerbaycan mahkemelerinin sözde rejimde görev alan Babayan için önceden gıyabi tutuklama kararı verdiği ve hakkında da uluslararası arama kararı çıkartıldığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan, sözde Ermeni yönetiminin eski dışişleri bakanını yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan, sözde Ermeni yönetiminin eski dışişleri bakanını yakaladı - Son Dakika
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