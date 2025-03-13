Azerbaycan ve Ermenistan Barış Anlaşmasında Uzlaştı - Son Dakika
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Azerbaycan ve Ermenistan Barış Anlaşmasında Uzlaştı

Azerbaycan ve Ermenistan Barış Anlaşmasında Uzlaştı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan ile barış görüşmelerinin tamamlandığını açıkladı.

13.03.2025 16:54
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile barış görüşmelerinin tamamlandığını ve tarafların olası bir barış anlaşması metni üzerinde uzlaştığını söyledi.

Bakü ve Erivan Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından ve 2020'de Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolü için iki kez savaşmıştı. Son olarak Azerbaycan Eylül 2024'te 24 saat süren bir saldırıyla bölgenin tümünü ele geçirmişti.

Her iki ülke de sık sık kapsamlı bir barış anlaşmasının ulaşılabilir olduğunu söylemiş fakat görüşmelerden şu ana dek bir sonuç çıkmamıştı.

Gazetecilere konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov "Ermenistan ile barış anlaşması metni üzerindeki müzakere süreci tamamlandı. Ermenistan, barış anlaşmasının anlaşma sağlanamayan iki maddesiyle ilgili Azerbaycan'ın tekliflerini kabul etti" dedi.

Ocak sonunda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış anlaşması taslağındaki 17 maddeden ikisinin çözüme kavuşturulamadığını söylemişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da, Çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada iki başlıkta çözüm sağlanamadığını belirtmişti.

'Anayasal değişiklik bekliyoruz'

Erivan'dan henüz, Bakü'nün anlaşma sağlandığı açıklamasına bir yanıt vermedi. Ermeni Dışişleri Bakanlığı, daha sonra bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Azeri Bakan Bayramov ayrıca, "Ermenistan'dan bir sonraki beklentimiz anayasal değişiklikler" derken, Bakü'nün Ermenistan anayasasında bulunan bağımsızlık bildirgesinde Karabağ üzerinde hak idda edilmesine itirazını tekrarladı.

Azeri güçlerinin Karabağ'ı kaçırmasından sonra, bölgede yaşayan 100 binden fazla Ermeni'nin tamamı bölgeden kaçtı.

Erivan, ilişkilerde normalleşmenin ilk büyük adımı olarak görülen kararla, 30 yıl süren Ermeni ayrılıkçı yönetimin ardından, Bakü'nün Karabağ üzerindeki egemenliğini tanımıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ayrıca geçen yıl, Ermenistan'ın yıllarca önce ele geçirdiği sınırdaki dört köyü Azerbaycan'a bırakmıştı.

Kaynak: BBC

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