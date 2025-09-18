Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi

Baba Vanga\'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi
18.09.2025 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prenses Diana'nın ölümü, 11 Eylül saldırıları ve Covid-19 salgını kehanetleriyle adından söz ettiren Bulgaristan doğumlu kör kahin Baba Vanga'ya göre 2026 yılı çok daha felaket dolu olacak. Yapay zekanın kontrolü ele alacağını iddia eden Baba Vanga, Kasım 2026'da devasa bir uzay gemisinin Dünya atmosferine gireceğini ve insanlıkla ilk teması kuracağını öne sürdü.

Bulgaristan doğumlu kör kâhin Baba Vanga, dünyanın en çarpıcı olaylarını önceden görmesiyle biliniyor. Takipçileri; Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Covid-19 salgınını öngördüğüne inanıyor. Daha da ürkütücü olan ise, 2025 yılına dair kehanetlerinin bugünün gerçekleriyle örtüşmesi.

Baba Vanga, 1990'da kendi ölüm tarihini 11 Ağustos 1996 olarak önceden söylemişti ve bu kehaneti doğru çıktı. Aynı şekilde, 2025 yılı için "Avrupa'da büyük bir savaş patlak verecek, insanlığın çöküşü başlayacak" dediği aktarılıyor. Ona göre "Doğu'da başlayacak bir savaş, Batı'yı yok edecek", Rusya ise bu süreçte "dünyanın efendisi" haline gelecek.

2026 İÇİN KEHANETLER: DOĞAL AFETLER, SAVAŞ VE UZAYLILARLA TEMAS

Baba Vanga'nın takipçilerine göre, 2026 yılı çok daha felaket dolu olacak.

Doğal Afetler: Art arda depremler, yanardağ patlamaları ve iklim felaketleri yaşanacağı öne sürülüyor. Dünya kara parçalarının %7-8'inin ciddi şekilde etkilenebileceği, ekosistemlerin ve kritik altyapıların yok olabileceği belirtiliyor.

Üçüncü Dünya Savaşı: Vanga, 2026'da küresel güçler arasındaki gerilimin tırmanacağını, Çin'in Tayvan'ı işgaliyle başlayan süreçte Rusya ve ABD'nin doğrudan karşı karşıya geleceğini iddia etti.

Teknoloji ve Yapay Zeka: 2026'da yapay zekanın kontrolü ele alacağı, insanların işlerini, ilişkilerini ve hatta yaşam biçimlerini robotlara kaptıracağı öngörülüyor.

Uzaylılarla İlk Temas: En dikkat çekici kehanetlerden biri ise Kasım 2026'da gerçekleşecek olay. Devasa bir uzay gemisinin Dünya atmosferine gireceği ve insanlıkla ilk teması kuracağı söyleniyor.

BİLİM DÜNYASINDAN ŞAŞIRTICI TESADÜF

NASA, bu yıl sıra dışı davranışlar sergileyen nadir bir kuyruklu yıldızın Dünya'ya yaklaştığını duyurdu. Harvardlı gökbilimci Avi Loeb ise bu gökcisminin aslında kuyruklu yıldız değil, zeki bir uygarlığa ait olabileceğini öne sürdü.

Loeb, "Bu nesne bizi kurtarmak ya da yok etmek için geliyor olabilir. Hazırlıklı olmalıyız" diyerek uyardı. Ayrıca, gökcisminin Güneş Sistemi'nin doğal hareketine ters yönde ilerlediğine dikkat çekti.

Kültür Sanat, Bulgaristan, Yapay Zeka, Baba Vanga, Yaşam, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Dünya Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Levent Biran:
    gaybı Allah'tan başka bilen yok. boş yapmış 65 3 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    baba bize bunlarla gelme biliyorsun neyi bekledigimizi. soyle artık ne zaman? 17 3 Yanıtla
  • hk123456:
    Gelsinler bakalım iyi asgari ücret ve sarı kola verirlerse gidip orada çalışırız 12 2 Yanıtla
  • Celal Sağlam:
    Bi uzaylılar eksik kalmıştı… 13 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    abd-çin dururken rusyanın dünyanın efendisi olması biraz zor sevgili kahin.sen yinede huzur içinde uyu. 6 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi
Pensilvanya’da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı

20:50
Canlı anlatım Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım! Karşılaşmada ilk gol geldi
20:14
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı
Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı
20:04
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
20:00
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
19:45
’Kemer sıkma’ protestoları Fransa’yı savaş yerine çevirdi: 181 gözaltı, 18 yaralı
'Kemer sıkma' protestoları Fransa'yı savaş yerine çevirdi: 181 gözaltı, 18 yaralı
19:39
Ordu’da esrarengiz olay: 5. kattan düşen iki genç feci şekilde can verdi
Ordu'da esrarengiz olay: 5. kattan düşen iki genç feci şekilde can verdi
17:48
İlber Ortaylı’dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 22:29:39. #7.11#
SON DAKİKA: Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.