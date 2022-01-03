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Babası 12 Eylül zulmünden kaçtı, kızı Hollanda'nın Adalet Bakanı oldu! - Son Dakika

Babası 12 Eylül zulmünden kaçtı, kızı Hollanda'nın Adalet Bakanı oldu!

03.01.2022 14:02
Babası 12 Eylül zulmünden kaçtı, kızı Hollanda'nın Adalet Bakanı oldu!

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte başkanlığında oluşturulan 4 partili koalisyon hükümetinde Türkiye kökenli 2 kadın bakan görev yapacak.

Hollanda'da 17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından 271 gün süren pazarlıkların ardından kurulmasına karar verilen koalisyon hükümetinde yar alacak bakanlar kesinleşti. Koalisyon hükümetinde 2 Türk kökenli kadın bakan da yer alacak. Liberal sağ eğilimli Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) Milletvekili Dilan Yeşilgöz Zegerius, Hollanda'nın yeni Güvenlik ve Adalet Bakanı olacak. Demokratlar 66 Partisi (D66) üyesi Günay Uslu ise, kültür ve medyadan sorumlu devlet bakanlığı görevini üstlenecek.

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Bir teknoloji firmasında çalıştıktan sonra 32 yaşında siyaset hayatına başlayan Dilan Yeşilgöz'ün kariyerinin belirleme safhasında, gençliğinden beri sendikal faaliyetlerde bulunan babası Yücel Yeşilgöz etkili oldu. Yücel Yeşilgöz, 12 Eylül 1980 Askeri Darbe öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) uzun yıllar aktif rol almıştı.

1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Dilan Yeşilgöz, Tuncelili. Babası Yücel Yeşilgöz uzun yıllardır Hollanda'da Utrecht Üniveristesi Kriminoloji dalında doçent olarak çalışıyor.

1980 Askeri Darbe'nin ardından, sendikacı babasının hapse atılması tehlikesi dolayısıyla 1984 yılında ailesiyle birlikte Hollanda'ya iltica etti.

Lisans eğitimini Amsterdam Üniversitesi'nde Sosyo-Kültürel Bilimler bölümünde tamamladı.

Politikaya adım atan Dilan Yeşilgöz, 2009 yılında Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi'ne (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie - VVD) üye oldu.

2014-2017 yılları arasında Amsterdam Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Mecliste Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin enerji politikası, iklim, özgürleşme ve medya politikasının sözcülüğünü yaptı.

2015-2017 yılları arasında Alman Havacılık ve Uzay Merkezi DLR ve Hollanda Havacılık ve Uzay Merkezi NLR tarafından kurulan DNW'de danışman olarak çalıştı.

GEÇEN YIL İLK BAKANLIĞINI TATMIŞTI

17 Mart 2021 tarihinde Hollanda'da yapılan seçimlerin ardından Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nden Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atandı. 3 Ocak 2022 tarihinde yeniden kurulan hükümette Güvenlik ve Adalet Bakanı oldu.

1977 doğumlu olan Dilan Yeşilgöz, 2014 yılında doktor Rene Zegerius ile evlendi. Yeşilgöz; çok seviyede Felemenkçe, İngilizce, Kürtçe, orta seviyede Almanca biliyor.

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12 eylül, Hollanda, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Babası 12 Eylül zulmünden kaçtı, kızı Hollanda'nın Adalet Bakanı oldu! - Son Dakika Dünya


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