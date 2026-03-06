Baden-Württemberg Seçimleri: Yeşiller ve CDU Arasında Yarış - Son Dakika
Baden-Württemberg Seçimleri: Yeşiller ve CDU Arasında Yarış

06.03.2026 18:51
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 8 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi anketler kararsız.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART)- Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 8 Mart Pazar günü eyalet eyalet parlamentosu seçimler yapılacak. Yaklaşık 7,7 milyon seçmen, eyaletteki yeni güç dengesini belirleyecek.

Baden-Württemberg'de yapılacak eyalet parlamentosu seçimleriyle ilgili yapılan anketlerde, Yeşiller Partisi ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) arasında başa baş yarış devam ettiği ve seçmenlerin de yüzde 22'sinin kararsız olduğu açıklandı.

Seçim öncesi yapılan anketlere göre, Yeşiller ile Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) arasında çok yakın bir yarış olduğunu gösterirken seçmenlerin yüzde 22'si nin de oyunu kime vereceği konusunda kararsız olduğu açıklandı.

Bu seçimde ilk kez 16 ve 17 yaşındaki gençler de oy kullanabilecek. Ayrıca yeni sistemle seçmenler, federal seçimlerde olduğu gibi iki oy kullanacak: Birinci oy bir aday için, ikinci oy ise bir parti için olacak. Seçmenlerin seçim öncesi tercihlerini daha bilinçli yapmalarına yardımcı olan  Wahl-O-Mat aracını kullanabiliyor.

Son anketler Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisinin önde olduğunu, Yeşiller ve AfD'nin ise çok az farkla onu takip ettiğini gösteriyor. 15 yıldır süren Yeşiller hükümetinin Baden-Württemberg eyaletinde devam edip etmeyeceği, seçim kampanyasının en önemli sorusu olarak öne çıkıyor.

Yeşiller partisinin başbakan adayı ve Almanya'nın eski Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir, seçimde başarılı olabilmek için CDU seçmenlerinden oy almak zorunda. Partisi, ekonomi konularını öne çıkarırken iklim politikalarını ekonomik fırsatlarla birleştirmeyi hedefliyor. Özellikle elektrikli araçlar ve hidrojen teknolojisi öne çıkan konular arasında.

CDU'nun başbakan adayı 37 yaşındaki Manuel Hagel de, eğitim ve ekonomi konularına odaklanıyor. Bürokrasiye karşı reform, yapay zeka, savunma ve medikal teknoloji gibi "gelecek sektörlerini" destekleme vaatleri programında yer alıyor. Güvenlik konusu da CDU'nun seçim programında öncelikli konular arasında.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde Pazar günü yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri öncesinde son anket sonuçları açıklandı. YouGov araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 22'si oyunu kime vereceği konusunda henüz kararını vermedi.

Kaynak: ANKA

Baden-Württemberg, Almanya, Dünya, Son Dakika

