BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti - Son Dakika
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BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti

13.05.2022 13:31

AFP'de yer alan son dakika haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Ajansların son dakika koduyla geçtiği habere göre birkaç yıldır hastalıklarla mücadele eden Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayid El Nahyan, 73 yaşında hayatını kaybetti.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLİYOR

El Nahyan'ın ölüm haberiyle büyük yıkım yaşayan ülkede bugünden itibaren 40 gün süreyle resmi yas ilan edildi ve bayrakların yarıya indirilmesine karar verildi. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın vefatı sonrası tüm resmi ve özel kurumlar için 3 günlük resmi tatil ilan edildi.

DEVLET BAŞKANLIĞI İŞLERİ BAKANLIĞI DA ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefat ettiğini duyurdu. Açıklamada, " Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE başkanı Majesteleri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümü nedeniyle BAE halkına, Arap ve İslam ulusuna ve dünyaya başsağlığı diliyor" ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulara değinen Erdoğan gün içerisinde vefat eden El Nahyan'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığını belirterek "Bugün de rahmetirahman'a kavuştu. Allah rahmet etsin. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Taziye için inşallah bir ziyarete gideceğim" şeklinde konuştu.

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan hayatını kaybetti

HALİFE BİN ZAYİD EL NAHYAN KİMDİR?

73 yaşındaki bin Zayed El Nahyan, 3 Kasım 2004'ten bu yana BAE'nin Devlet Başkanı ve Abu Dabi Şeyhi olarak görev yapıyordu.

BABASININ HALEFİ OLARAK SEÇİLMİŞTİ

1971'den 2 Kasım 2004'te vefat edene kadar BAE'nin ilk cumhurbaşkanı olarak görev yapan babası merhum Şeyh Zayed bin Sultan El Nahyan'ın halefi olarak seçilmişti.

ABU DABİ EMİRLİĞİ'NİN 16. HÜKÜMDARIYDI

1948 doğumlu Şeyh Halife, BAE'nin ikinci devlet başkanı ve Abu Dabi Emirliği'nin 16. hükümdarıydı. Şeyh Zayed'in en büyük oğluydu.

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Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Taziye için bir ziyarete gideceğiz.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı) Taziye için bir ziyarete gideceğiz.'

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Son Dakika Dünya BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti - Son Dakika
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