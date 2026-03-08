BAE, Hava Savunma Sistemi ile Tehditlere Müdahale Etti - Son Dakika
BAE, Hava Savunma Sistemi ile Tehditlere Müdahale Etti

BAE, Hava Savunma Sistemi ile Tehditlere Müdahale Etti
08.03.2026 10:02
BAE Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen tehditlere karşı hava savunma sisteminin çalıştığını açıkladı.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri ile savaş uçaklarının insansız hava araçlarını engellemesi sonucu meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca vatandaşlardan yetkili kurumların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BAE, Hava Savunma Sistemi ile Tehditlere Müdahale Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: BAE, Hava Savunma Sistemi ile Tehditlere Müdahale Etti - Son Dakika
