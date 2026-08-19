BAE, İran ile Ticari İlişkileri Durdurdu - Son Dakika
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BAE, İran ile Ticari İlişkileri Durdurdu

BAE, İran ile Ticari İlişkileri Durdurdu
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BAE, İran ile tüm ticari ve finansal işlemleri durdurdu, karar bölgesel güvenlik endişeleri nedeniyle alındı.

BİRLEŞMİŞ Arap Emirlikleri, İran ile yürütülen tüm ticari ve finansal işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı.

Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Departmanı Direktörü Afra el-Hamili tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dair iddialara değinilerek ticari ve finansal tüm süreçlerin askıya alındığı bildirildi. Bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden tırmanış nedeniyle bu kararın alındığını belirtilen el-Hamili, BAE'nin bölgesel barış, istikrar ve refahı ilerletmenin temel araçları olarak diyalog, iş birliği ve bölgesel entegrasyona olan bağlılığını yineledi. El-Hamili, BAE'nin uluslararası hukuk ve en yüksek küresel standartlar doğrultusunda uluslararası finansal sistemin bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Karar, BAE Savunma Bakanlığı'nın İran kaynaklı iki balistik füze tespit edildiğini duyurmasının ardından geldi. BAE yetkilileri, seyrüsefer trafiğini hedef alan füzelerden birinin kara suları dışına, diğerinin ise BAE kara suları içine düştüğünü, olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediğini bildirmişti.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE, İran ile Ticari İlişkileri Durdurdu - Son Dakika

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