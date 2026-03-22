Bahreyn, İran Füze ve İHA Saldırılarını Engelledi

BAHREYN, İran'dan atılan toplam 145 füze ile 246 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bahreyn ordusunun sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan itibaren İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, 'şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 145 füze ve 246 İHA saldırısının engellendiği' kaydedildi. Balistik füze ve İHA'larla siviller ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu belirtilen açıklamada, saldırıların bölgesel barış ile güvenliği tehdit ettiği aktarıldı.