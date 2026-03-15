Bahreyn, İran\'ın Füzelerini Engelledi

BAHREYN, İran'dan şu ana kadar atılan 125 füze ile 211 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bahreyn ordusunun, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan ülkeye atılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin bilgi verildi. Şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 125 füze ve 211 İHA saldırısının engellendiği belirtilen açıklamada, saldırıların bölgesel barış ve güvenliği doğrudan tehdit ettiği bildirildi.