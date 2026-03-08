Bahreyn, İran\'ın Saldırılarına Karşı Hava Savunmasını Güçlendiriyor

BAHREYN Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 92 balistik füze ve 151 insansız hava aracını imha ettiğini bildirdi.

Bahreyn Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen saldırılara karşılık vermeyi sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 92 balistik füze ve 151 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sivil tesislerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğu da ifade edildi.