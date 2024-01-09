Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan\'da Geleceğin Mineralleri Forumu\'na katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Geleceğin Mineralleri Forumu kapsamında düzenlenen bakanlar oturumuna katıldı.

Bakan Bayraktar, oturuma ilişkin açıklamasında, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Geleceğin Mineralleri Forumu kapsamında bakanlar oturumuna katıldık. Kritik minerallerin enerji dönüşümündeki önemine dikkat çekerek tedarik kaynakları konusunda uluslararası iş birliğinin gerekliliğine vurgu yaptık. Sahip olduğumuz tek sahada dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi ile yıllık 570 bin ton NTE rafine edecek endüstriyel tesis kurmayı hedefliyoruz. Tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız" dedi.