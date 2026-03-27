Bakan Bolat\'tan DTÖ 14\'üncü Bakanlar Konferansı değerlendirmesi

27.03.2026 11:50
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14'üncü Bakanlar Konferansı'ndaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, "Türkiye olarak; ticaret diplomasisinin gücüyle, küresel ticarette adaletin, kapsayıcılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kamerun'da gerçekleştirilen DTÖ zirvesindeki diplomasi trafiğini ve Türkiye'nin vizyonunu değerlendirdi. Bakan Bolat, "25-26 Mart tarihlerinde Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14'üncü Bakanlar Toplantısı kapsamında temaslarımızı yoğun bir diplomasi trafiğiyle gerçekleştirdik. Zirve süresince yaptığımız konuşmalarda; Türkiye'nin adil, öngörülebilir ve kural bazlı çok taraflı ticaret sistemine olan güçlü bağlılığını bir kez daha vurguladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; kural bazlı, adil ve kapsayıcı bir küresel ticaret düzeninin tesisi için, başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin haklarını savunan duruşumuzu kararlılıkla ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında AB ve Birleşik Krallık ile olan ticari hedeflere ve Afrika'ya yönelik atılan adımlara da değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki olumlu gündem ve derinleşen ekonomik entegrasyon temelinde, en büyük ticari ortağımız olan Avrupa Birliği ile iş birliğimizi daha da ileri taşımaya kararlı olduğumuzu ifade ettik. Bu doğrultuda ihracatçı ve yatırımcı firmalarımızın menfaatlerini her platformda güçlü şekilde savunmaya devam edeceğimizi muhataplarımıza net bir şekilde aktardık. Birleşik Krallık ile her alanda güçlenen iş birliğimizi daha da derinleştirme ve ticaret hacmimizi 40 milyar doların üzerine çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguladık. Afrika'nın kalkınma yolculuğuna verdiğimiz desteğin somut bir göstergesi olarak; çok taraflı sistemin geleceğine katkı sunacak önemli bir adım attık ve başta Afrika ülkeleri olmak üzere en az gelişmiş ülkelerin önem verdiği 'Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması'nın önünü açan yapıcı tutumumuzu zirve marjında açıkladık."

'TÜRKİYE'NİN YAPICI YAKLAŞIMI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI'

Bakan Bolat, zirve kapsamındaki ikili görüşmelere ilişkin detayları aktardığı paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Toplantı kapsamında ayrıca, DTÖ Genel Sekreteri, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin temsilcileriyle bir araya gelerek ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, küresel ticarette karşılaşılan zorlukların aşılması ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulmasına yönelik kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin çok taraflı ticaret sisteminin geleceğine dair ortaya koyduğu vizyon, sorumluluk anlayışı ve yapıcı yaklaşımı, üye ülkelerin yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle karşılanmıştır. Türkiye olarak; ticaret diplomasisinin gücüyle, küresel ticarette adaletin, kapsayıcılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlenmesi için çalışmaya; ihracatçılarımızın ve yatırımcılarımızın haklarını her platformda savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Dünya Ticaret Örgütü, Ticaret Bakanı, Dış Politika, Ömer Bolat, Diplomasi, Kamerun, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

