Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Kazakistan'daki olayları görüştü

Akaryakıt zammı sonrasında halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da hükümet istifa etti. Vatandaşlar buna rağmen eylemlerine devam etti, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi. Yaşanan gelişmeleri tüm dünya endişe ile izlerken, Rusya'nın Kazakistan'a asker gönderdiği öğrenildi.

Bu gelişmeler yaşanırken dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

GÜNDEMDEKİ KONULARI DEĞERLENDİRDİLER

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslar'daki güncel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.