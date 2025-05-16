Bakan Fidan ve ABD\'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri bugün İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda resmen başladı. İlk görüşme Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği Türkiye, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşirken ikinci görüşme ise saat 12:30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri arasında yapılacak.

Dolmabahçe'deki ilk görüşme öncesinde ise bahçede sıcak görüntüler kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakereler için İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile toplantı öncesinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

HEYETLER ARASI SAMİMİ SOHBET

Türkiye ve ABD heyetlerinde yer alan çok sayıda kişinin de katıldığı sohbet sırasında barış müzakerelerine ilişkin detaylı bilgi paylaşımları yapıldı.

GÖRÜŞMELERE KİMLER KATILACAK?

ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alıyor.