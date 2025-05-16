Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet - Son Dakika
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Dünya

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

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Dünyanın kilitlendiği barış müzakereleri İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda başladı. İlk görüşme Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşirken toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki samimi sohbet kameralara saniye saniye yansıdı.

16.05.2025 11:30
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Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri bugün İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda resmen başladı. İlk görüşme Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği Türkiye, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşirken ikinci görüşme ise saat 12:30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri arasında yapılacak.

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Dolmabahçe'deki ilk görüşme öncesinde ise bahçede sıcak görüntüler kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakereler için İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile toplantı öncesinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

HEYETLER ARASI SAMİMİ SOHBET

Türkiye ve ABD heyetlerinde yer alan çok sayıda kişinin de katıldığı sohbet sırasında barış müzakerelerine ilişkin detaylı bilgi paylaşımları yapıldı.

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

GÖRÜŞMELERE KİMLER KATILACAK?

ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alıyor.

Bakan Fidan ve ABD\'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Uluslararası İlişkiler, Dolmabahçe Sarayı, Hakan Fidan, İstanbul, Politika, Ukrayna, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Abuzer Kadayıf:
    Asaletin duruşun Vücut dilin yeter yiğidim Çakallar burdan blr ders çıkarsın 45 24 Yanıtla
  • babasultan:
    normaldir, kardeşler 16 8 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Bu mitin başındayken fetö genel kurmay başkanını kaçırmıştı ama bu uyuyordu, başarılı olduğu belli, çok başarılı hem de 5 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BLINKEN E FİLİSTİN DEN DOLAYI TRIP ATIYORDU BU DAHA AZILISI HAYIRDIR 4 7 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    bundan 1.5 yıl önce de netensiyonistiyle kadeh tokuşturup kahkaha atıyordu, kadehinde galiba su vardı. 7 2 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal:
    İbrâhim Kalın ve Hakan Fidan Amerika'nın elemanı oldukları için o adamlara önceden tanışıyor ve samimiler zaten. 1 5 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Reisin bacak bacak üstüne atma destanını sonra,şimdide bakanımızın ellerini bağlaması...Bu kadar zafere destana alışık değiliz..,kim tutar bizi be 1 0 Yanıtla
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