Bakan Göktaş Semerkant'ta çocukları dijital etkilerden koruma yollarını görüştü - Son Dakika
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Bakan Göktaş Semerkant'ta çocukları dijital etkilerden koruma yollarını görüştü

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Bakan Göktaş Semerkant\'ta çocukları dijital etkilerden koruma yollarını görüştü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Semerkant'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Mansurbek Olloyorov ile temas kurdu. İkili görüşmede, dijital dünyanın çocuklara etkisine karşı koruyucu ve önleyici destek mekanizmaları masaya yatırıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Mansurbek Olloyorov ile bir araya geldi. Görüşmede, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine yönelik koruyucu ve önleyici destek mekanizmaları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi' vesilesiyle bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde temaslarına devam ettiğini bildirdi.

Zirve kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Sosyal Koruma Milli Ajansı Direktörü Mansurbek Olloyorov ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Göktaş, görüşmede dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine yönelik koruyucu ve önleyici destek mekanizmalarının ele alındığını kaydetti.

Bakan Göktaş, paylaşımında ayrıca ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: DHA
Mahinur Özdemir GöktaşÖzbekistanPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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