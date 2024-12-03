Bakan Kurum, BM İcra Direktörü ile Kuraklık ve Göç Konularını Görüştü

Dünya

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi İcra Direktörü Ibrahim Thiaw ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi İcra Direktörü Ibrahim Thiaw ile görüştü. Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede konferansın en önemli konuları olan kuraklık, göç, arazi mülkiyeti ve finans gibi kritik başlıkların ele alındığı, kuraklıkla mücadele konusunda atılacak adımlarla ilgili istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası ile bugüne kadar sürdürülen yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi temenni edildi.