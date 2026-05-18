Bakan Memişoğlu'ndan Gazze Açıklaması

18.05.2026 16:16
Bakan Memişoğlu, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Gazze'deki kardeşlerimize sadece şifa ve nefes olmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan alçak müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki kardeşlerimize sadece şifa ve nefes olmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan alçak müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu bu insanların tek derdi mazlumun yarasını sarmaktı. Sağlık ve yaşam hakkına kurşun sıkan bu zulüm, insanlığın vicdanında zaten mahkum olmuştur. Hiçbir abluka merhameti durduramayacak, insanlık onuru elbet kazanacaktır. Yaşatmak için mücadele edenlerin safında durmaya, mazlumun sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Dünya, Son Dakika

