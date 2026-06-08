Bakan Tekin Türk Akademisi Toplantısında - Son Dakika
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Bakan Tekin Türk Akademisi Toplantısında

Bakan Tekin Türk Akademisi Toplantısında
08.06.2026 14:07
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Yusuf Tekin, Kazakistan'da Türk Akademisi Bilim Konseyi Toplantısı'na katıldı ve Türk mirasını vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'ın Türkistan kentinde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında 'Türk Akademisi 8'inci Bilim Konseyi Toplantısı'na iştirak etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'ın Türkistan kentinde 'Türk Akademisi 8'inci Bilim Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Tekin, Türk dünyasının tarihi, kültürel ve düşünsel mirasının bilimsel literatürde daha görünür hale getirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle sosyal bilimler alanında daha yoğun akademik çalışmalar yürütülmesinin önemini vurguladı.

Tekin; siyaset bilimi, kültür, halk bilimi, arkeoloji ve antropoloji gibi alanlarda yapılacak çalışmaların ortak hafızanın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Bu çerçevede Türk düşünce tarihinin önemli isimlerinden Balasagunlu Yusuf Has Hacib'i örnek gösteren Tekin, Has Hacib'in eserlerinin insani ve evrensel değerler bakımından önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, bu tür çalışmaların bilimsel literatürde daha fazla yer bulması gerektiğini ifade etti.

Türk dünyasının ortak tarihi birikimi ve devlet geleneğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şöyle konuştu:

"Bütün bu bahsettiklerimizi söylem anlamında da Türk dünyasını güçlendirecek bir şekle dönüştürmemiz gerekiyor. Dünyanın her tarafında bugün hükümet sistemleriyle ilgili tartışmalar yaşanırken, dünyanın en kadim devlet geleneklerinden bir tanesine sahip olan milletler topluluğu olarak övünüyoruz ama Türklere özgü bir hükümet sistemi tasarımından uluslararası literatürde bahsedilemiyor olması, Türk dünyasında bile hükümet değişikliklerinde başka ülkelerin hükümet sistemleri üzerinden referans verilmesi bence bahsettiğim alandaki eksikliği göstermesi açısından önemli.

Dolayısıyla ben yeni dönemde bilhassa devlet yönetimi, hükümet sistemleri, insan hakları, temel hak ve hürriyetler, demokrasi gibi konulara Türk devlet geleneğinin, bizim geleneğimizin biraz daha domine edici bir biçimde bilimsel literatüre kazandırılması, bu alanda çalışmalar yapılmasını öneriyorum."

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR İMZALANDI

Toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek, Kırgız Cumhuriyeti Bilim, Yükseköğretim ve Yenilikler Bakan Yardımcısı Durus Kozuev ve Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev de katıldı.

Toplantının ardından Bilim Konseyi tarafından alınan kararlar imzalandı. İmzalanan protokole göre; Türk Akademisi Bilim Konseyi Dönem Başkanlığı'nın, Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı'ndan Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı'na devredilmesine karar verildi.

Ayrıca Türk Akademisi'nin 2024 ile 2025 yıllarına ilişkin faaliyet raporları, araştırma projeleri ve yayınları ile 2026 yılına ilişkin eylem planı, anma ve yıl dönümü tarihleri, araştırma projeleri ile yayınlarının onaylanması; Türk Akademisi Bilim Konseyi'nin 9'uncu Toplantısı'nın ise kesin tarih ve yeri daha sonra belirlenecek şekilde Kırgız Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Tekin Türk Akademisi Toplantısında - Son Dakika

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