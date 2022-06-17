"Yaş dostu yaşam alanlarını oluşturmaya yönelik pratiklerin Türkiye'de hız kazandığını" belirten Bakan Yanık, "Son 20 yıl içerisinde özellikle engelsiz tasarım ve yaş dostu çevreye yönelik farkındalık artış göstermiştir. Özellikle son 5 yıl içerisinde ise ulaşım, barınma, çevre, kentleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin ulusal üst düzey politika belgeleri yaşlılık bağlamında da ele alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , İtalya 'nın başkenti Roma 'da düzenlenen BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Konferansı kapsamında düzenlenen toplantıda sunduğu ülke beyanında, Türkiye 'nin yaşlı nüfusa yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Bakan Yanık, Roma'da Yaşlanma ile İlgili ülke beyanını sundu - Son Dakika

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