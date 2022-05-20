Bakanı Sergey Şoygu duyurdu! Rusya, NATO üyesi olmak için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı verdi - Son Dakika
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Bakanı Sergey Şoygu duyurdu! Rusya, NATO üyesi olmak için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı verdi

20.05.2022 13:06

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO üyesi olmak için başvuru yapan İsveç ve Finlandiya'nın kendileri için bir tehdit olduğunu açıkladı. Batı'daki genişlemenin tehlikeli olduğunu ifade eden Şoygu, buna karşılık olarak sınıra 12 askeri üssün kurulacağını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya resmi üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, Kremlin yönetiminin radarına girdi. Rus lider Putin, resmi başvurunun ardından iki ülkenin NATO üyeliklerini kendileri için tehdit oluşturacağını açıklamıştı.

ABD VE NATO'YU SUÇLADILAR

Buna benzer bir açıklamada Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan geldi. Finlandiya ve İsveç'e gözdağı veren Şoygu, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Batı sınırındaki askeri tehditlerin, ABD ve NATO'nun eylemleri nedeniyle yükselişte olduğunu söyledi.

SINIRA 12 ASKERİ ÜS KURACAKLAR

Interfax haber ajansına göre, Şoygu, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusun da bu tehditler arasında yer aldığını vurguladı. Rus Bakan, NATO'nun Batı'daki genişlemesinin sınırları tehdit ettiğini söyleyerek karşı hamle olarak sınırlara 12 askeri üssün kurulacağını sözlerine ekledi.

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Son Dakika Dünya Bakanı Sergey Şoygu duyurdu! Rusya, NATO üyesi olmak için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanı Sergey Şoygu duyurdu! Rusya, NATO üyesi olmak için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı verdi - Son Dakika
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