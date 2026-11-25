Bakü'de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katıldığı tatbikat tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 12-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan askerlerinin katılımıyla düzenlenen Sonsuzluk-2026 Tatbikatı başarıyla icra edildi. MSB'ye göre tatbikat eğitim, iş birliği ve barışı destekleme hazırlıklarını güçlendirmeyi amaçladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Sonsuzluk-2026 Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla 12-20 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Sonsuzluk-2026 (Eternity) Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiği bildirildi.
Açıklamada, tatbikatta eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile çok uluslu barışı destekleme harekatına yönelik hazırlıkların artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Kaynak: DHA
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