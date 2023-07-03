Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü - Son Dakika
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Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü

03.07.2023 22:18

Bangladeş'in Jhalkathi bölgesinde yer alan Sugandha Nehri'nde Sagar Nandini-2 adlı petrol tankerinde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangında itfaiye ekipleri kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyor.

Bangladeş'te bir petrol tankerinde çıkan patlamada 11 kişi yaşamını yitirirken, yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü

Bangladeş'in Jhalkathi bölgesinde yer alan Sugandha Nehri'nde Sagar Nandini-2 adlı petrol tankerinde yerel saatle 18.00'de patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü

YANGIN KONTROL ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Mizanur Rahman yaptığı açıklamada, Sagar Nandini-2'den petrol çıkarmak için gelen Sagar Nandini-4'e yangının sıçramasından endişe edildiğini dile getirdi.

Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü
Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü
Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü
Kaynak: İHA
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Bangladeş, İtfaiye, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü - Son Dakika
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