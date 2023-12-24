Banksy\'nin yeni eseri çalındı, iki kişi gözaltına alındı

Sokak sanatçısı Banksy'nin, İngiltere’nin başkenti Londra’daki yeni eserinin sökülerek götürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kentin güneyindeki Peckham'da, üzerinde “DUR” yazan bir trafik tabelasına İHA figürleri yapıştıran Banksy’nin bu eseri, birkaç saat içinde kimliği belirsiz kişilerce sökülerek götürülmüştü.

Eseri götürenlerin Banksy ile ilişkili olmadığı anlaşılmış, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Londra polisinden yapılan açıklamada, hırsızlık şüphesiyle iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerden birisi 20'li, diğeri 40'lı yaşlarında.

Olay, Banksy'nin Instagram hesabından yeni eserinin fotoğrafını paylaşmasından kısa süre sonra olmuştu.

Banksy'nin takipçileri, söz konusu eserin Gazze'de ateşkes çağrısı anlamına geldiği yorumunu yapmıştı.

2017'de Banksy, Batı Şeria'daki bir oteli İsrail- Filistin sorununa gönderme yapan resim ve objelerle dekore etmişti.

Beytüllahim'deki 'The Walled Off (Duvarla Çevrili)' Otel, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria içinde ve çevresinde ördüğü tartışmalı duvara bakıyor. Otel "dünyanın en kötü manzarasına sahip olmakla" övünüyor.

Savaşlar ve güncel dünya politikası üzerine işler yapan sanatçı, 2020’de de koronavirüs pandemisi üzerine eserler yaratmıştı.