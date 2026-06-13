Barış Anlaşması Yakın - Son Dakika
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Barış Anlaşması Yakın

Barış Anlaşması Yakın
13.06.2026 11:42
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Pakistan Başbakanı, ABD ve İran arasındaki barış anlaşmasında uzlaşı sağlandığını duyurdu.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen ara buluculuk çabaları sonucunda barış anlaşmasının nihai metni üzerinde uzlaşıldığını ve sonraki adımları sonuçlandırmak için taraflarla çalıştıklarını belirterek, "Barış daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABD ve İran arasındaki barış sürecindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış anlaşmasını sabote etmeye yönelik dezenformasyon kampanyalarına dikkat çeken Şerif, "Pakistan'ın yoğun ara buluculuk çabaları sürerken, barış anlaşmasını sabote etmek isteyenlerin yürüttüğü aralıksız dezenformasyon kampanyasının tamamen farkındayız. Gürültüyü bir kenara bırakırsak, barış anlaşmasının nihai ve üzerinde uzlaşılan metnine ulaşıldığını ve Pakistan'ın sonraki adımları sonuçlandırmak için her iki tarafla da yakın bir şekilde çalıştığını teyit edebiliriz. Barış daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

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