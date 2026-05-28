Basel\'de Filistin\'e Destek Eylemi

28.05.2026 12:36
İsviçre'nin Basel kentinde, Filistin halkı için eylem düzenlendi. Katılımcılar İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

İsviçre'nin Basel kentinde, 'No Other Land' (Gidecek Yer Yok) adıyla Filistin halkına destek için eylem düzenlendi. Mittlere Brücke Köprüsü girişinde toplananlar, İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemesine ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan Filistin destekçileri, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Protestoya katılanlardan Hans Peter, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürmesinden rahatsızlık duyduklarını söyledi. Peter, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için iki yıldır her çarşamba akşamı aynı bölgede bir araya geldiklerini belirterek, "Gazze'de hayatını kaybeden 20 bin çocuğu ve İsrail tarafından öldürülen yüz binlerce Filistinliyi anmak için toplanıyoruz. Normalde daha fazla sayıda kişi burada oluyoruz ancak Kurban Bayramı dolayısıyla Müslüman arkadaşlarımızın bu hafta katılımı daha az" dedi.

Kaynak: DHA

