Başkan Altay\'ın Moritanya Ziyaretinde Afrikalı Öğrenciden İstiklal Marşı Sürprizi

24.03.2026 16:35
UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Afrika Genel Kurulu için bulunduğu Moritanya'da Nuakşot Üniversitesi'ndeki Türkoloji Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Büyük coşkuya sahne olan ziyarette İstiklal Marşı sürprizi yaşandı. Yuma isimli bir öğrencinin İstiklal Marşı'nı akıcı Türkçesi ve içtenlikle okuması Başkan Altay'dan, katılımcılardan ve diğer öğrencilerden büyük alkış aldı.

UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Afrika Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Moritanya'da üniversite öğrencileriyle buluştu.

Başkan Altay, büyük coşku ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Afrikalı öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Ziyaret esnasında yaşanan duygu dolu anlar ise programa damga vurdu.

Nuakşot Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde eğitim gören Yuma isimli Moritanyalı öğrencinin İstiklal Marşı'nı coşkulu bir şekilde okuması sınıfta büyük heyecan oluşturdu. Öğrencinin akıcı Türkçesi ve marşı içtenlikle seslendirmesi Başkan Altay'dan, katılımcılardan ve diğer öğrencilerden büyük alkış aldı.

Konya'nın köklü medeniyet geçmişi ve kültürel mirası hakkında da öğrencilere bilgiler veren Başkan Altay, Moritanya'da Türkçeye ve Türk kültürüne ilgi duyan öğrencilerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Üniversitede gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini kaydeden Başkan Altay, "Bu kadar genci Türkiye sevgisiyle görmek, Türkçe konuşmayı öğrenmeniz, Türk dilini öğrenmeniz, bu konuda eğitim almanız bizim için çok kıymetli. Bu bölümün açılmasında Sayın Büyükelçimizin çok büyük emekleri olmuş. Kendisine ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Türk dili de tüm dünyada önemli bir dil. Sizin bunu öğrenmeye niyet etmeniz, bu konuda akademik çalışma yapmanız hakikaten çok kıymetli. Biz Türklerin en mutlu olduğu an herhalde Türkçe konuşan bir yabancı gördüğümüz an. 'Hz. Mevlana aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırmış' diyor. Her ne kadar sizin dışınızdaki Moritanyalılarla aynı dili konuşmasak da birbirimize büyük bir muhabbet besledik. Hem de sizin gibi aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizle gönül bağımızın artarak devam edeceği kesin. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Moritanya Türkiye Büyükelçiliği tarafından seçilecek öğrencileri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Konya'da misafir edeceklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ün de katıldığı ziyarette, Türkoloji bölümünde okuyan Afrikalı öğrenciler, Başkan Altay'a teşekkür ederek, Türkiye'ye ve Türk kültürüne olan ilgilerini paylaştı.

Başkan Altay'ın Moritanya ziyareti kapsamında Nuakşot Belediyesi ile kardeş şehir protokolü de imzalandı.

Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı
Trump’ın “anlaşma“ çıkışına İran’dan savaşı bitirtmeyecek yanıt Trump'ın "anlaşma" çıkışına İran'dan savaşı bitirtmeyecek yanıt
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
Erol Köse’nin ölümü sonrası Seda Sayan’ın sözleri yeniden gündemde Erol Köse'nin ölümü sonrası Seda Sayan'ın sözleri yeniden gündemde
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
Dursun Özbek’ten futbolculara maddi doping Dursun Özbek'ten futbolculara maddi doping
Pistte feci kaza Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Pistte feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı

16:33
Zeynep Demirel’den “ideal koca“ çıkışı Volkan Demirel’in pek hoşuna gitmeyebilir
Zeynep Demirel'den "ideal koca" çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir
16:12
Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz
Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
16:01
Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
