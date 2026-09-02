Batan gemide kayıp 20 kişi için TCG Alemdar arama kurtarmaya katıldı - Son Dakika
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Batan gemide kayıp 20 kişi için TCG Alemdar arama kurtarmaya katıldı

Batan gemide kayıp 20 kişi için TCG Alemdar arama kurtarmaya katıldı
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30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na giderken batan teknede 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi kaybolmuştu. Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Alemdar gemisi, kayıpları arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu; KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğünü açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TCG Alemdar geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" dedi.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket ettikten kısa süre sonra batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına bugün Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki TCG ALEMDAR Denizaltı Kurtarma Gemisi de dahil oldu.

'550 METREDE BU CİSİM TESPİT EDİLDİ'

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet de dün gün içinde ziyarette bulundu. Gemide gerçekleşen araştırmayı yerinde gören Erhürman, "Çalışmaları yerinde gözlemledik Sayın Başbakanla birlikte. Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Çalışma çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Robotik dalış şu anda o bölgeye doğru başladı" dedi.

'ARALIKSIZ BİÇİMDE DEVAM EDECEK'

Erhürman bugün sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda "TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" dedi.

DENİZ KUVVETLERİ'NİN DEV PLATFORMU TCG ALEMDAR SAHADA

21 Aralık 2012 tarihinde inşasına başlanan ve 28 Ocak 2017 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren TCG ALEMDAR (A-582), sahip olduğu teknik donanımla operasyona büyük güç katıyor. 90 metre boya, 19 metre ene ve 4 bin 200 ton deplasmana sahip olan gemi, 18 deniz mili sürat yapabiliyor. Denizaltı kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG ALEMDAR; helikopter platformu, tam donanımlı hastane, Dinamik Konumlandırma Sistemi ve gelişmiş sonar sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Gemi, 600 metre derinliğe kadar harici havalandırma, 90 metreye kadar dalış ve açık deniz yedekleme imkanlarının yanı sıra Atmosferik Dalış Sistemi (ADS), Kurtarma Çanı, ROV ve Yandan Taramalı Sonar (YTS) cihazlarının kullanımı için gerekli tam entegrasyona sahip bulunuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Batan gemide kayıp 20 kişi için TCG Alemdar arama kurtarmaya katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batan gemide kayıp 20 kişi için TCG Alemdar arama kurtarmaya katıldı - Son Dakika
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