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Batı Kudüs'te hareketli dakikalar! Güvenlik güçleri 3 silahlı saldırganı vurarak öldürdü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Batı Kudüs'te hareketli dakikalar! Güvenlik güçleri 3 silahlı saldırganı vurarak öldürdü, 5 kişi yaralandı

16.11.2023 11:01

İsrail ordusu, Gazze'deki katliamına devam ederken Batı Kudüs'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kontrol noktasındaki polisler, 3 silahlı saldırganı vurarak öldürürken, saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Gazze'de 11 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, saldırılarına 41. günde devam ederken Batı Kudüs'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenleyen 3 kişi öldürülürken, saldırı sırasında 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Batı Kudüs'te "tünel yolu" olarak adlandırılan kontrol noktası yakınında silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildiği ve yaralılar olduğu ifade edildi.

SİLAHLI 3 KİŞİ POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, polisin, silahlı 3 saldırganı öldürdüğü ifade edilirken, İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise saldırıda biri ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA

İsrail, Kudüs, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Batı Kudüs'te hareketli dakikalar! Güvenlik güçleri 3 silahlı saldırganı vurarak öldürdü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batı Kudüs'te hareketli dakikalar! Güvenlik güçleri 3 silahlı saldırganı vurarak öldürdü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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