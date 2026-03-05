Spd Bavyera Eyalet Milletvekili Arif Taşdelen'den Cami ve Cemevlerine Evlerine Bütçe Desteği Girişimi

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya Sosyal Demokrat parti (SPD) Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, cami ve cemevlerine eyalet bütçesinden destek verilmesi için parlamentoda girişimde bulunacağını söyledi. Nürnberg'de düzenlenen iftar programında gurbetçilerin başarılarına değinen Taşdelen, ibadethanelerin toplum içindeki birleştirici rolüne dikkat çekti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı faaliyet gösteren DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği'nin organizasyonuyla, Nürnberg DİTİB Eyüp Sultan Camii'nde iftar programı düzenlendi.

İftara; Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Bavyera Eyalet Hükümeti Entegrasyon Sorumlusu Milletvekili Karl Straub, SPD Bavyera Eyaleti Milletvekili Arif Taşdelen, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, SPD Nürnberg Teşkilat Başkanı ve Belediye Meclis Grup Başkanı Nasser Ahmed, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan ile DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Cemil Kimyacıoğlu ve DİTİB Nürnberg Başkanı Eyüp Erdem, belediye meclis üyeleri Aynur Kır ve Ümit Sormaz, MÜSİAD Nürnberg/Kuzey Bavyera Başkanı Haluk Dokur, UID Nürnberg/Kuzey Bavyera Başkanı Yılmaz Deliduman, Alman-Türk İnsiyatif Sözcüsü İsmail Akpınar ve çok sayıda sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

SPD Bavyera Eyalet Milletvekili Arif Taşdelen, gurbetçilerin yıllar içinde önemli başarılara imza attığını belirterek, "Gurbetçiler olarak geldik fakat yıllar sonra pırıl pırıl gençler yetiştirdiğimiz için çok mutluyum. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Taşdelen, cami ve cemevlerinin yalnızca aidat ve bağışlarla faaliyetlerini sürdürmesinin zor olduğunu ifade ederek, Bavyera Eyalet Parlamentosu'ndaki bütçe görüşmelerinde cami ve cem evlerine eyalet bütçesinden maddi destek sağlanması için girişimde bulunacağını açıkladı.

DİTİB Nürnberg Başkanı Eyüp Erdem, ramazanın sadece oruç tutmaktan ibaret olmadığını, merhamet, sabır ve dayanışma ayı olduğunu, farklı din ve kültürlerden insanları bir araya getiren bir buluşma zemini sunduğunu söyledi.

DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Cemil Kimyacıoğlu ise ramazan ayı ile Hristiyan dünyasındaki Lent (Büyük Perhiz) döneminin aynı zamana denk gelmesinin manevi açıdan anlamlı olduğunu, farklı inançlara rağmen merhamet, adalet ve yardımlaşma gibi ortak değerlerde buluşulduğunu ifade etti.

Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de ramazanın birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, aynı sofrada buluşmanın toplumsal dayanışma açısından önemine dikkat çekti. Cebeci, savaşların olmasına bir anne olarak çok üzülüyorum diyerek savaşların son bulması temennisinde bulundu.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, ramazanın kentte dayanışmayı güçlendirdiğini, orucun paylaşma ve birlikte yaşama kültürüne katkı sunduğunu, ihtiyaç sahiplerini hatırlamak açısından da önemli bir dönem olduğunu kaydetti.

SPD Nürnberg Teşkilat Başkanı Nasser Ahmed ise ramazanın şükür, sorumluluk ve toplumsal birlik ayı olduğunu belirterek, Nürnberg'in daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.

Bavyera Entegrasyon Komiseri Karl Straub da camilerin toplum içindeki yapıcı rolüne işaret ederek, özellikle gençlerin doğru yönlendirilmesinde önemli görev üstlendiklerini söyledi.

Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan ise dünyada artan savaşlar ve toplumsal sorunlara dikkat çekerek, farklı din ve kültürlerden insanların barış içinde bir araya gelmesinin insanlık adına kıymetli olduğunu vurguladı.