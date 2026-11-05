Alman siyasetçi Hubert Aiwanger, 55 yaşında Berlin'deki bir otelde ölü bulundu - Son Dakika
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Alman siyasetçi Hubert Aiwanger, 55 yaşında Berlin'deki bir otelde ölü bulundu

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Alman siyasetçi Hubert Aiwanger, 55 yaşında Berlin\'deki bir otelde ölü bulundu
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Özgür Seçmenler Partisi'nin genel başkanı ve 2018'den bu yana Bavyera'nın başbakan yardımcısı olan Hubert Aiwanger, Berlin'de kaldığı Neuer Fritz Oteli'nde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Alman basını, ölüm nedeninin henüz resmi olarak açıklanmadığını aktardı.

Haber: İlhan BABA(MÜNİH) -

Almanya'da  Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı Hubert Aiwanger'in Berlin'de bir otelde ölü bulunduğu bildirildi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Alman basınında yer alan haberlere göre, aynı zamanda Özgür Seçmenler Partisi Genel Başkanı da olan Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı 55 yaşındaki Aiwanger, Berlin'de bulunan Neuer Fritz Oteli'nde ölü bulundu. Aiwanger'in ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2018’DEN BU YANA BAŞBAKAN YARDIMCISIYDI

2008'de ilk kez Bavyera Eyalet Meclisine giren Aiwanger, 2018 seçimlerinin ardından eyalet başbakan yardımcılığı görevini üstlenmişti. 

26 Ocak 1971'de Aşağı Bavyera'nın Ergoldsbach kasabasında doğan Aiwanger, ziraat mühendisliği eğitimini 1995'te tamamladı. Siyasete girmeden önce ailesinin çiftliğinde çalıştı. Tanja Schweiger ile evli olan Aiwanger iki erkek çocuk babasıydı.

Kaynak: ANKA
PolitikaBavyeraBerlinDünyaSon Dakika

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